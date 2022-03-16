CHP'li başkandan partiye ‘haraç’ suçlaması: Bu partide liyakat yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmak istendiğini duyuran CHP Sultanbeyli eski İlçe Başkanı Muharrem Konuk, ilçe yönetimine suçlamalar yöneltti. CHP Sultanbeyli İlçe Yönetim Üyelerine bir mesaj gönderen Konuk, 'liyakat' eleştirisi yaptı.CHP BİLDİĞİMİZ GİBİSabah'ın haberine göre, Konuk'un yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 'Sultanbeyli CHP ilçe başkanına; aylık aldığım parayı, kendisine vermediğim gerekçesi ile İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu Üyeliğime son veriliyor. İlçe kiraları şimdi genel merkez tarafından ödeniyor. Önceleri hem ilçe binasının kirasını hem personel parasını yıllarca tek başıma ödedim. Ben sayın başkandan aidat dahi almadım. Görevden alınmanın özellikle maddi açıdan benim için bir önemi yok.'LİYAKAT NEREDE?'Ankara'dan İstanbul'a 'Hak, hukuk, adalet ve liyakat' diye yapılan genel başkanımızın yürüyüş politikaları açığa düşürülüyor. Ben İ.T.Ü mezunu Makine Mühendisiyim. Yerime atanan arkadaşımız Aytekin Akpınar, küçümsemiyorum ama yanlış bilmiyorsam ilkokul diploması dahi yok. Liyakatin anlamı bizim ilçede böyle takdir ediliyor. Sivas'ta 15.yüzyılda bir Hınzır Paşa yetişti. Sultanbeyli'de ise birden fazla Hınzır Paşa yetişti.'