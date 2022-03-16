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Boşandığı eşini öldürdü! Mahkemede 'savunulacak yanı yok' deyince iyi hal indirimi aldı

Boşandığı eşini öldürdükten sonra mahkemede "Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok" diyen adam, iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 16.03.2022 - 14:33 Güncelleme: 16.03.2022 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Boşandığı eşini öldürdü! Mahkemede 'savunulacak yanı yok' deyince iyi hal indirimi aldı31 Ağustos 2021'de Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde Fatma Gökce, boşandığı eşi İlhan Gökce tarafından göğüs ve kasığından olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaralandı.

Aynı binada oturan çocukları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Gökce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan İlhan Gökce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşandığı eşini öldürdü! Mahkemede 'savunulacak yanı yok' deyince iyi hal indirimi aldı

'HAKARET ETTİ'
Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan İlhan Gökce, daha önce yaptığı savunmasında, 'Ben kalp hastasıyım. O gün uzun süre yatarak tedavi gördüğüm Çekirge Devlet Hastanesi'nden taburcu oldum. Hastaneden çıkınca, kızımız hakkında olur olmaz laflar konuştuğunu duyduğum, boşandığım eşim Fatma Gökce'nin yanına gittim. Benzer lafları bana da söyledi. Erkekliğimin olmadığını öne sürdü. Hakaret etti. Ben de dayanamayıp mutfaktan aldığım bıçakla istem dışı onu yaraladım. Pişmanım.' dedi.

'KEŞKE O GÜN HASTANEDEN ÇIKMASAYDIM, FATMA YAŞASAYDI'
İlhan Gökce'nin yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmada, sanık avukatı Erdal Yıldız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vekili hazır bulundu. Tutuklu sanık İlhan Gökce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, daha önceki ifadesini tekrarlayıp, 'Keşke o gün hastaneden çıkmasaydım. Hastanede ölüp kalsaydım da Fatma yaşasaydı. Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok. Söyleyeceklerim bundan ibaret.' dedi.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü İlhan Gökce'ye, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda yaşanan tahrikle bu cezayı 24 yıla düşüren mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alarak Gökce'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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