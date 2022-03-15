Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan Osman Gökçek gündeme dair birçok konu hakkında da açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı 20 gündür devam ediyor. Sayın Osman Gökçek, Ukrayna'da ölen çocuklarla Suriye'de ölen çocukların arasında hiçbir farkın olmadığını Batı'nın bu konuda iki yüzlülük yaptığını belirterek şu ifadeye kullandı: Türkiye gibi olmalısınız! Sarışın mavi gözlü diyerek ayırt etmemelisiniz, Suriye'de ölende Ukrayna'da ölende aynı...HALK TV SUNUCU AYŞENUR ARSLAN İYİCE ŞAŞIRDI!Açıklamalarına devam eden Osman Gökçek, CHP'nin yalan merkezi olan kanalın sunucu Ayşenur Arslan'ın