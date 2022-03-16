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Bakan Koca, '14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün!' diyerek duyurdu: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını ilgilendiren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulduğunu bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı." dedi.

Bakan Koca, '14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün!' diyerek duyurdu: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Ekleme: 16.03.2022 - 22:52 Güncelleme: 16.03.2022 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca, '14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün!' diyerek duyurdu: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, TBMM'ye sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair bilgi verdi.

Sağlık camiası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

'BUGÜN BÜYÜK BİR ADIM ATILDI'

'Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı. Yüce Meclisimize teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda,


Bakan Koca, '14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün!' diyerek duyurdu: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak


Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Teşekkür ederiz.'

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