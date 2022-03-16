Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Rusya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Rusya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.



İkili görüşmelerden önce Çavuşoğlu ve Lavrov basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Antalya'ya gelip üçlü toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Krizin barışçıl yollarla sonuçlanmasını istiyoruz. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Montrö Sözleşmesini de her zaman olduğu gibi tam olarak uygulayacağımızı vurguladık. Bu doğrultuda 4 Rus gemisinin geçmemesi yönünde aldığınız kararı memnuniyetle karşıladık. Bu güne kadar birçok zor konuda, Suriye olmak üzere Rusya ile çalıştık. Bugün bu çalışmalar çerçevesinde oluşan güven sayesinde bir masa etrafındayız.