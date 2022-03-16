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Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'li Bakan, Ukrayna'ya destekten ötürü Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Ekleme: 16.03.2022 - 23:36 Güncelleme: 16.03.2022 - 23:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Ukrayna'daki son gelişmeler, tahliyeler ve ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iki bakanın Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştüğünü belirterek şunları kaydetti:

BLİNKEN'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

"Blinken, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği destek ayrıca kışkırtılmamış ve acımasız savaşından dolayı Putin'den hesap sorma çabaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna'ya yardım etme çabalarından dolayı teşekkür etti."

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