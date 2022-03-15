Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya Ukrayna savaşı uyarısı: 'Size de gelecekler'

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Zelenskiy'den ngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunan Zelenskiy, "Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Avrupa şimdi tavır almazsa, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabilir" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...AVRUPA'YA UYARI!Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zelenskiy, video konferans yoluyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'nda Avrupalı liderlere hitap etti. Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.SON DAKİKA: AVRUPA'YA SAVAŞ UYARISIZelenskiy, Avrupa şimdi tavır almazsa, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:"Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin."ÇARESİZ BİR ANUkrayna Başbakanı Zelenskiy'nin ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu anın "çaresiz bir an" olduğunu dile getirerek, liderlerin, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.Johnson, "Bize daha fazlasını yapmamız için oldukça haklı olarak meydan okudunuz ve yapabileceğimizi ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.MÜLTECİ SAYISI 3 MİLYONU BULDUBM'nin göç örgütü olan IOM'un sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını aktardı.Dillon, bunların 157 bininin üçüncü ülke vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.Polonyalı makamlar ise yaptıkları açıklamada, ülkeye giriş yapan mülteci sayısının 1 milyon 830 bine ulaştığını belirtti.1,4 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞTÜBM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, savaşın başından bu yana pek çok çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti."Şu an 1,4 milyondan fazla çocuk ülkeden kaçtı." diyen Elder, bunun, savaşın başından bu yana Ukrayna'da günde 70 bin çocuğun mülteci durumuna düştüğü anlamına geldiğini vurguladı.Elder, Ukrayna'daki mülteci krizinin hız ve ölçek açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri olmadığını vurguladı."BU FELAKETTEN KURTULMANIN TEK YOLU SAVAŞIN SONA ERMESİ"Komşu ülkelere geçen çocukların ailelerinden kopma, cinsel taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Elder, "Bu felaketten kurtulmanın tek yolu bu savaşa son verilmesidir, şimdi sona erdirilmesidir." ifadesini kullandı.Elder, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısını yineledi.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş başladığında Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.