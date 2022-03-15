Savaş günlerdir devam ederken Rusya neden Kiev'e giremiyor? Ukrayna'nın 'zaman' oyunu; 8 neden var...

Dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapılan saldırılar dünyanın gündemine oturdu. Saldırılar nedeniyle onlarca kişi şehri terk etmek zorunda kaldı. Şehirde kalan siviller ve askerler ise son nefeslerine kadar kenti savunacaklarını söylüyorlar. Rusya'nın güçlü ordusuna rağmen niçin halen Kiev'e giremediği ise merak konusu oluyor. Washington Post, savaşın seyrini değişerecek başkent Kiev'e girilememesinin nedenlerini kaleme aldı.Kiev'e yakın Irpin'den bahseden Washington Post, Rusya'nın ilk şoku burada yaşadığını söyledi. Rusların aslında Irpin'deki Hostomel Havalimanı'nı ele geçirdikten sonra hızlıca Kiev'e girmeyi planladıklarını söyleyen gazete, başarısızlık karşısında afalladıklarını da sözlerine ekledi.İşte Rusya'nın Kiev'e girememesinin 8 nedeni:Bu başarısızlıkta Rusya'nın belirgin taktik hataları ile Ukrayna'nın yanlış hesaplamaları da var. Pek çok Ukraynalı asker, Rusların yerel araziye karşı bilgisiz ve şiddetli çatışmaya karşı hazırlıksız olduğunu dile getirdi.Kesin olmamakla birlike Rus askeri araçlarında gıda, su ve gazın bittiği iddiaları da bir etken. İddialar Rus askerlerinin motivasyonunun düşük olduğunu dile getiriyor.Deniz Analizleri Merkezi'nde buluan Rus araştırmaları direktörü Micheal Kofman ise Ukrayna'nın bir 'zaman oyunu' oynadığını dile getirdi. Başka bir şeyi yapmaya çalışmanın ellerindeki gücü harcamak olduğunu söyleyen Kofman, "Ukraynalılar Rusları ülkeden çıkaramaz, o nedenle zaman kazanmaya çalışıyorlar" dedi.Bunun yanı sıra ABD, NATO ve AB'den 20 ülkenin Ukrayna kuvvetlerine Javelin tanksavaları, Stinger füzeleri, makineli tüfekler ve keskin nişancı silahları gönderme sözü Ukraynalıların motivasyonunu da yükseltiyor.Dış Politika Araştırma Entitüsü'nün Kıdemli Üyesi ve Rus Savunma Politikası Uzmanı Rob Lee ise "Ruslar geleneksel olmayan bir savaş ve taktiklere hazır değildi. Gerilla taktiklerini bilmiyorlar" sözlerine yer verdi.Ukrayna'nın bir yıpratma politikası uygulaması da bir diğer neden. Ukrayna birlikleri tarafından yapılan taktikler Rus birliklerini yavaşlatıyor.Uzmanlar aslında en büyük sorunun Rusya'nı bir askeri operasyon düzenleme niyetinde olmamasının altını çiziyor. Gazetenin iddiasına göre onlar sadece tankları süreceklerini düşündüler, çıkıp kavga edeceklerine ihtimal vermediler.Ukrayna aynı zamanda akıllı bir taktik uyguluyor. Kırsalda ve açık alanda Rusya ile savaşmıyor, birlikleri avuçlarının içi gibi bildiği kent sokaklarına çekiyorlar.