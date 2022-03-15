Mariupol'deki Türkler ile ilgili MSB'den açıklama: Mayınlar temizlendi

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Mariupol'de kalan Türkler ile ilgili MSB'den açıklama geldi. Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiğini söyleyen MSB, Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçildiğini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol kentindeki Türk vatandaşların tahliyesi için Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği belirtildi.Açıklamada, 'Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.'' sözlerine yer verildi.