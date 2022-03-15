Kritik gün yarın: Maaş ve ikramiyeler alınacak kararla değişecek

Kamuda görev dört milyon vatandaşın gözü kulağı 16 Şubat'ta yapılan ilk toplantının ardından yarın gerçekleştirilecek görüşmeye çevrildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Memur-Sen heyeti ile gerçekleştireceği ikinci toplantıda önemli konular masaya yatırılacak.Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu.Bilgin'in açıklamasına göre; Komisyonun nihai kararı birkaç toplantı içinde netleşecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ek gösterge uygulamasının, memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olduğunu söyledi.Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ve göstergelere ait düzenlemenin bir an evvel yasalaşmasını beklediğini vurgulayan Tonbul, şöyle konuştu:'Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.Memur-Sen olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz. Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz.'EK GÖSTERGE FARKLILIK GÖSTERİYORMemurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.EK GÖSTERGE NEDİR?Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor.Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır.