George Soros ve Osman Kavala'nın eleştirilmesi T24 yazarını edepsizleştirdi! Bakan Soylu'ya hakaret etti...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada George Soros ve Osman Kavala'yı eleştirmişti. Soylu'nn yaptığı eleştiri T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz'ın zoruna gitti. Yılmaz yazdığı köşe yazısında, Bakan Soylu'ya hakaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir açıklamada Ukrayna'da yaşananların arkasında George Soros olduğunu dile getirmişti. Soylu, bunun üzerine Türkiye'deki Sorosçuların da Osman Kavala'nın peşinden gidenler olduğunu belirtti.Bakan Soylu'nun George Soros ve Osman Kavala'nın eleştirilmesini hazmedemeyen T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz ise köşe yazısından Bakan Soylu hakkında skandal ifadeler kullandı.