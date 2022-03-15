Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

9'uncu yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin boyu uzatıldı.10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteni yerleştirilen kulenin boyu, 330 metreyi buldu. Anten kuleye, helikopterle taşındı.Dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Eyfel Kulesi, ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçti.1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi. Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği ve üzerindeki anten kısmı daha da uzayan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalıştı.18 bin 38 adet demir parçanın birleştiği kulenin yapımı sırasında hiç ölüm vakası yaşanmadı.