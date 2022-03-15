Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, 10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu daha da uzadı. Kulenin boyu 330 metreye çıktı.
9'uncu yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin boyu uzatıldı.
HELİKOPTERLE TAŞINDI
10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteni yerleştirilen kulenin boyu, 330 metreyi buldu. Anten kuleye, helikopterle taşındı.
İNSAN ELİNDEN ÇIKAN EN UZUN YAPI
Dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Eyfel Kulesi, ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçti.
1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi. Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği ve üzerindeki anten kısmı daha da uzayan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalıştı.
18 bin 38 adet demir parçanın birleştiği kulenin yapımı sırasında hiç ölüm vakası yaşanmadı.