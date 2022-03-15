Eğitime birçok ilde kar engeli! 16 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.Yoğun kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar 16 Mart Salı günü hangi illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı.VANVan'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Mart 2022 Çarşamba günü İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, RAM, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir' denildi.RİZE VE İLÇELERİNDE 1 GÜN DAHA KAR TATİLİRize merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi.Rize'de geçen hafta cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.Rize Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, 'Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir' denildi.ORDUOrdu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde; taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde; Kırsal Mahallelerdeki okullar ile İlçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.' İfadelerine yer verildi.GİRESUNGiresun'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçesindeki tüm okullar, 7 ilçede ise köy okullarında eğitime bir gün daha ara verildi.Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar'da tüm kademelerde eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, Merkez, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç, Espiye ilçesinde de Cibril İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.Bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.