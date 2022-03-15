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CHP'li Bolu Belediyesi'nden bir skandal daha: Mağduru işten atıp tacizciyi korudular

CHP’li Bolu Belediyesi'nde yaşanan taciz skandalı pes dedirtti. Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ve kanser hastası olan Fatma Y., servis şoförü tarafından uğradığı tacizi amirlerine ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın’a anlatıp yardım istedi. CHP'li Bolu Belediyesi tacize uğrayan kadına yardım etmek yerine işten attı. Tacizci servis şoförünü göstermelik olarak işten çıkarıp tekrar işe aldı.

CHP'li Bolu Belediyesi'nden bir skandal daha: Mağduru işten atıp tacizciyi korudular
Ekleme: 15.03.2022 - 10:41 Güncelleme: 15.03.2022 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Bolu Belediyesi'nden bir skandal daha: Mağduru işten atıp tacizciyi korudular
CHP’li Bolu Belediyesi'nde yaşanan taciz skandalı pes dedirtti. Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ve kanser hastası olan Fatma Y., servis şoförü tarafından tacize uğradı.

Yaşadıklarını belediyedeki amirine ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın’a anlatıp yardım isteyen Fatma Y., yardım görmek yerine hakarete uğradı, meslek sırlarını deşifre ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı. Göstermelik olarak iş akdi fesih edilen servis şoförü Erol Y. ise kısa bir süre sonra belediye tarafından yeniden işe alındı.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA FİZİKSEL TACİZ

Fatma Y., yaşadıklarını anlattı:

“Bolu Belediyesi’nde cami temizlik işleri biriminde, Bürnük Köyü Camisi'nde dört bayan olarak çalışıyorduk. Bizi taşıyan servis şoförü Erol Y. yaklaşık 5 ay önce bana ‘dost hayatı yaşayalım’ şeklinde bir teklifte bulundu, tersledim. Sonra devamlı olarak hakaretlerine uğradım. Yine işte olduğum bir gün, camide temizlik yaparken beni sözlü olarak taciz etmeye başladı. Caminin üst katından üzerime fırça sapı fırlattı. Sonra aşağıya indi ve bu kez fiziksel tacizde bulundu. Ben o sırada bayılmışım. Arkadaşlarım beni hastaneye götürdüler, o sırada ses kaydı da almışlar.”

BENİ SUÇLADILAR

Yaşadıklarını belediyedeki yetkililere anlattığını belirten Fatma Y., “Bu olaydan sonra beni taciz eden şoförden şikayetçi oldum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Aynı zamanda olayı belediyedeki amirimiz Veysi beye ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'a ilettim. Ancak ikisi de ‘dost hayatı yaşayalım dediyse bunda ne var?’ diyerek beni suçladılar ve beni meslek sırlarımı deşifre ettiğim gerekçesiyle ‘SGK 46 kod’ üzerinden işten çıkardılar. Şoförü ise göstermelik olarak işten çıkartıp kısa bir süre sonra tekrar işe aldılar” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tacize uğradığını ve bunu dile getirdiği için işten çıkarıldığını iddia eden Fatma Y. Tanık ifadeleri ve ses kayıtlarını da alarak savcılığın yolunu tuttu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından şüpheli Erol A. hakkında ‘cinsel taciz, hakaret ve tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
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