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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Aklını başına devşirsin!

Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar...

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Aklını başına devşirsin!
Ekleme: 15.03.2022 - 10:34 Güncelleme: 15.03.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Aklını başına devşirsin!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Bahçeli, burada önemli açıklamalar yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mart Tıp Bayramı, eşsiz ve emsalsiz bir özverinin tüm sağlık çalışanlarımızda bayraklaştığının göstergesidir.

Canı veren Allah'tır, elbette alan ya da alacak olan Allah'tır. Kovid-19 ile mücadelede tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayret ile mücadele etmişlerdir. Hepsine şükran duyuyoruz. Gece demediler, gündüz demediler, adeta bir fedakarlık anıtı haline geldiler.

İnsan ve toplum sağlığının müdafaası amacı ile yapılan her çalışma, gösterilen her çaba milletimizin baş tacıdır. Doktorlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerinin farkındayız. Cumhurbaişkanımızın 5 müjdesinin yok yerinde olduğu kanaatindeyiz. Emekli olanlara yansıyacak olması, aile hekimlerinin maaşlarının artması ve saldırıların CMK kapsamında katalog suçlara eklenecek olması çok müspet bir gelişmedir. Cumhur İttifakı sağlık çalışanlarımızın her zaman destekçisidir.

TTB'YE SERT TEPKİ: GİDİŞİNİZ OLSUN DA DÖNÜŞÜNÜZ OLMASIN

TTB'nin karapropagandanın nifak yuvası olarak her yalana, iftiraya sarıldığı aleni şekilde ortadadır. Bunlar hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karalarıdır. Hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış, kalpleri vatan ve millet sevgisi ile çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği ve gitmeye çalıştığı yoktur. TTB'ye bakarsak Türkiye sağlık sistmeinde çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB'nin yönetimine çöreklenmişlerdir. Gidişleri olsun da, dönüşleri olmasın. Bunların dışında yine gidenler olursa keyifleri bilir.

Her gecenin bir sabahı vardır. O sabahın ışıkları görünmüştür.

ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Kınalı kuzuların şeref madalyasıdır Çanakkale. Vurulup da düşmeyenlerin, şahit olup da geri çekilmeyenlerin onur meşalesidir Çanakkale. Küresel ve bölgesel senaryolar Çanakkale'de çöpe atılmıştır. Sömürge hesapları, esaret projeleri suya düşmüştür. Milletler ve medeniyetler sahnesi burada kurulmuş, daha da sertleşmiştir. Çanakkale geçilememiştir, Türk vatanı ele geçirilememiştir. En ileri savaş makineleri ile karşımıza çıktılar, yenilmedik. Hedef alınan sadece milletimiz değil, koskoca tarihimizdi. Düşmanı denizde batırdık, karada bitirdik. Bize düşen Çanakkale'den ders çıkarmak, ihtiyaç olursa da kanlarımız ile yeni bir destan yazarak bu vatana sahip çıkmaktır.

Tarihimize kirli demek nankörlüktür, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kılıçdaroğlu'nun kastettiği Türk milletinin tarihi ise önce Çanakkale'ya bakmasını, zillet emellerini tekrar gözden geçirerek aklını başına devşirmesini tavsiye ederim. Türkiye'nin yüzünü kızartacak bir tarihi yoktur. Bunu iddia edenler Çanakkale'de tepelediğimiz düşmanın bugünkü devamıdır.

Çanakkale bir şuurdur, bir ufuktur, bir gururdur, aziz şehitlerimizin zafer emanetidir. Bu emanet başımız üstündedir, namusumuzdur asla kirletilemeyecektir.

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