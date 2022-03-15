Arap medyası: Türkiye Batı ile yaşanan dönüşümün merkezinde yer alıyor

ABD merkezli Arapça yayınlar yapan Alhurra’da yer alan yazıda siyasi analist Mahmoud Alloush verdiği röportajda Erdoğan’ın on dört görüşmesinin sırrına değinerek Rusya ve Ukrayna savaşının uluslararası siyasette büyük bir değişime yol açtığını belirtti. Ayrıca Moskova ve Batı ile ilişkiler göz önüne alındığında Türkiye’nin bu dönüşümün merkezinde yer aldığına dikkat çekildi.

Alhurra’da "Krizden, fırsata Erdoğan’ın on dört görüşmesinin sırrı" başlıklı yazıda Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna için büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:"Son olarak Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis dahil 14 liderle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son beş gün içinde hareketliliği dikkat çekici görünüyor.""Uluslararası siyasette değişim yaşanıyor""Türkiye ilişkileri ve uluslararası ilişkiler araştırmacısı Mahmoud Alloush, son beş gün içinde Ankara'daki diplomatik faaliyetin sırrı hakkında yorum yaparken Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının "uluslararası siyasette büyük bir değişime yol açtığına" inanıyor.""Türkiye dönüşümün merkezinde"Alloush, Al-Hurra'ya verdiği röportajda Türkiye’deki diplomatik hareketliliği şu şekilde aktarıyor: "Moskova ve Batı ile iç içe olan ilişkiler göz önüne alındığında Türkiye bu dönüşümün merkezinde yer alıyor ve her iki taraf için de büyük önem taşıyor." Alloush, "Özellikle diyalog sürecinde Türkiye'nin arabuluculuk çabaları Batılılar için önem arz ediyor" diyerek sözlerine devam ediyor.