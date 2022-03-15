AK Parti'de Başkan Erdoğan ile toplantı sonrası açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı gündemi ve diğer sıcak konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMETıp bayramı vesilesiyle hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza minnetlerimizi ifade ediyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil eden pandemi çalışmaları için de ayrıca tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta şiddetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şiddet ve mali düzenlemelerle ilgili açıklamalar ve bunların emeklilere de yansıması son derece önemlidir.UKRAYNA SAVAŞIUkrayna savaşında birtakım değerlerin ne kadar kırılgan olduğu görüldü. Demokrasinin zedelenmesinde sadece belli devletlerin buna karşı çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir kere daha görüldü ki dünyada herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir.Ve işgaller arasında ayrım yapmadan karşı çıkmanın da önemli olduğu ortaya çıktı. Böyle bir dayanışma ortaya çıkmazsa gücü yetenin bir diğerinin toprak bütünlüğüne saldırması gibi dünyayı içinden çıkılmaz bir hale getiren bir durum ortaya çıkıyor.KIRIM İŞGAL EDİLDİĞİNDE SESSİZ KALINMASAYDI BUGÜN BUNLAR OLMAYACAKTISayın Cumhurbaşkanımız muhataplarına ifade etti ki 'Kırım işgal edildiğinde gerekli tepki gösterilseydi bugün bu tablo olmayacaktı. Adeta Kırım'ın işgalini normal karşılayanlar, oldu-bittiye ses çıkarmayanlar bugünkü tabloyu kucağında buldu. O zaman kürese bir dayanışma ortaya çıksaydı bugün yaşananlar olmayacaktı. Soru şu; neden Kırım işgal edilirken sessiz kalındı?NATO'NUN DOĞU TARAFI DEDİĞİNİZ TÜRKİYE'DİR! AMBARGO ÇABASI TRAJİKTİRBütün bir Avrupa kıtasını tehdit eden böyle bir savaşta bile olayın gerçek şemasında Türkiye'nin vazgeçilmez olduğu gerçeğinin gözardı edilmek istenmesi, 100 yıldır da güçlü bir Avrupa demokrasisi olduğunu bilmelerine rağmen ancak kriz zamanlarında bunun hatırlanması ilginçtir. Bugün Ukrayna ile ilgili toplantılarda Türkiye'nin olmaması için çalışmak gerçeklerle bağdaşmaz. 'NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz' dedikleri şeyin Türkiye olduğunu bilmiyorlar mı?Bütün bunlara rağmen Türkiye'ye ambargo çabası trajiktir. Savaştan önce bu konuda katı duranlar şimdi yumuşamaya başladı. Gördüler ki burada uluslararası sistemin dikişleri sökülürse Türkiye'ye bir şey olmaz. Olan kendilerine olacak.Her seferinde gerçekliğin duvarına çarparak gördükleri bu tabloda artık bu sahte anlayışlardan kurtulmaları gerekiyor.