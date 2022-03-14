Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te

Cumhur İttifakı seçim yasası ile ilgili çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.SEÇİM BARAJI YÜZDE 7'YE İNDİRİLECEKAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı basın toplantısında ilk sözü aldı. Yazıcı, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz. Partilerin grubu bulunması koşulunu çıkarıyoruz. Kayıt sisteminde olmayan vatandaş en son kayıt adresinde oy kullanacak." dedi.Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:9 maddesi seçimlerin temel hükümleri, 1 maddesi mahalli idareler seçimiyle ilgili. Teklifimizin birinci maddesiyle seçim barajını yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. İkinci maddesiyle, kelime düzeltmeleri yapıp 'İttifakın aldığı oy toplamı barajı geçtiği takdirde milletvekili hesabı ve dağılımı partilerin oy sayısı dikkate alınarak yapılır' deniliyor.Teklifin üçüncü maddesiyle, siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin TBMM'de grubu bulunma koşulunu çıkarıyoruz ve örgütlenme oranında kongre işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz. Beşinci maddesiyle il seçim kurulunun ilişkin düzenleme mevcut. İl seçim kurulunun birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi içerir. Altıncı maddesiyle, benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz.SEÇMEN KÜTÜĞÜ DÜZENLEMESİYedinci maddesiyle, 'Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, bir başka parti üyesini sandık üyesi olarak gösteremez' fıkrasını ekliyoruz. Sekizinci maddesiyle, mahalli idareler seçiminde yerleşim yeri adresine göre oluşturulan 1 yıl önceki seçmen kütüğüne göre yapılır düzenlemesi. Dokuzuncu maddesiyle, 'Adresi kapanmış olması sebebiyle, sistemde gözükmeyenler son seçmen olduğu yerde devam eder' fıkrası ekleniyor. Onbirinci maddesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemesi yapıyoruz."TEMSİLDE ADALETİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENMİŞTİR"MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise şu ifadeleri kullandı:Ülkemizde seçimler uzun yıllardır yerleşmiş uygulamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Temsilde adalet ve yönetimde istikrar her zaman mümkün olmamıştır. Bu değişiklikle bu kavramların dengelenmesi için çaba gösterilmiştir.Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi önerilmiştir. Böylelikle temsilde adaletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 12 Eylül'den sonra sisteme dahil edilen seçim barajı değiştirilmektedir.Partilerin seçimlere katılabilmesi için TBMM'de grup oluşturmaları yeterli görülmektedir. Demokrasi örgütlü toplum demektir. Siyasi partilerin örgütlülüğü demokrasinin yaygın ve katılımcı olmasının önünü açmaktadır. Teşkilatlanma ve kongre şartı yeterli olmaktadır. Salt grup kurmak, seçime katılmak için yeterli görülmemiştir.İl ve ilçe seçim kurulu heyetlerinin hakimler tarafından şeffaf bir şekilde kura ile belirlenmesi, seçmen kütüklerindeki sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.Ülkemizin yükselen demokrasi çıtası daha da yükselecektir. Yönetimde istikrarın temsilde adalet ile güçlenmesi amaçlanmaktadır.Cumhur İttifakı seçim yasası çalışmasının detaylarını kamuoyu ile paylaştıSORU-CEVAPAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Mevcut durumda ittifak barajı geçince oylar ittifak içinde toplanıyor ve ittifak ayrı kategori haline geliyor. Partilerin oy oranına göre dağılımı hesabıyla kendi içinde hesaplanıyor. Burada biz bunu ayrıştırdık, her partinin D'Hondt uygulamasında görünür olmasını sağladık. Aldıkları oy ittifak içinde belirlenecek sonra partinin oy miktarı genel D'Hondt sırasında işlenecek.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Türkiye Genel Barajı'nı ittifakla geçecek ancak vekil çıkarması kendi oyuna bağlı, artık oyla vekil çıkaramayacak.Yazıcı: Cumhurbaşkanı ile ilgili bir yasaklama, sınırlama söz konusu değil, dolayısıyla bizim de çalışmamızın konusu değil. Biz bir uyum düzenlemesi yaptık sistemle ilgili, kanunda yer alıyordu Başbakan onu çıkarttık. Biz burada uyum düzenlemesi yapıyoruz. Başbakan mevzuatta olmadığı halde kanunda yer alıyor, bu düzenlemeyi yapıyoruz.Yıldız: Bu kanun 1 yıl içinde uygulanmaz, bu da erken seçim tartışmalarına son vermiştir.