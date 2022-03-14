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Rusya'dan korkutan hipersonik füze paylaşımı! 'Durdurulamaz ve yenilmez'

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapılan saldırılarla devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir kanaldan yayınlanan zirkon hipersonik füzelerinin görüntüleri endişe yarattı. Daha önce Rus lider Putin'in 'durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak nitelendirdiği füzelerin görüntülerinin tekrardan yayınlanması Batı'ya yapılan bir gözdağı olarak algılandı.

Rusya'dan korkutan hipersonik füze paylaşımı! 'Durdurulamaz ve yenilmez'
Ekleme: 14.03.2022 - 19:26 Güncelleme: 14.03.2022 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan korkutan hipersonik füze paylaşımı! 'Durdurulamaz ve yenilmez'
Rusya Ukrayna savaşı 19. günde devam ediyor. Dün yapılan müzakere açıklaması tüm dünyaya umut olmuşken, bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapılan saldırılardan gelen görüntüler yürekleri dağladı.

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan bir haberde ise Rusya'dan yeni bir paylaşımın geldiği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'na ait TV Zvezda'da yayınlanan görüntülerde, konvansiyonel ya da nükleer savaş başlığı taşıyabilen bir Zirkon hipersonik füzesinin görüntülerine yer verildi.

Haberde füze ile ilgili, 'Zirkon hipersonik füzesinin hızı o kadar yüksek ki, düşman hava savunma sistemi onu zamanında algılayıp ememiyor' bilgilendirilmesine yer verildi.

Amiral Groshkov fırkateyninden fırlatılan füzenin gösterildiği video dünyada endişe yarattı. Nitekim The Sun da haberinde 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınlandı' dedi.

Daha önce de söz konu füze onlarca kere test edilmişti. Ancak savaşın gölgesinde yapılan bir yayın, Rusya'nın Batı'ya gösterdiği bir gözdağı olarak yorumlandı.

Aylar önce de geniş çaplı manşetleri süsleyen füze, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından övülmüştü. 2018 yılında füzelerden bahseden Putin, silahları 'durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak nitelendirmişti.

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