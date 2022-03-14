Rusya'da alarm! Evlere Z işareti! Z işareti ne anlama geliyor?

Önce tanklarda görüldü sonra ise uluslararası arenada yarışan Rus sporcuların formalarında ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sembolü haline gelen 'Z' harfi bir kez dahakarşımıza, üstelik bu defa çok daha tehlikeli bir şekilde çıkmaya başladı.Savaşın başladığı günden beri sesini yükselten ve başkent Moskova başta olmak üzere sokaklara inen savaş karşıtı Ruslar cesaretleriyle takdir toplamaya devam ediyor. Gözaltınaalınmayı, hatta 15 yıla varan hapis cezalarıyla karşılaşmayı göze alan bu insanların karşısına çıkan savaş ve Putin yanlısı Ruslar ise tehlikeli bir oyunun içindeler.KAPISINI İŞARETLEDİLER!Yaptıkları eylemlerle karşı karşıya gelen karşıt görüşlü Ruslar cephede olmasa da adeta sokaklarda çarpışıyor. Ancak bu karşıtlık artık hedef gösterme ve neredeyse insan avına çıkma boyutuna varmış durumda. Bölgeden gelen son haberlere göre savaş yanlıları savaş karşıtlarının kapılarını 'Z' harfiyle işaretliyor.Moskova ve St. Petersburg'da eylemler planlayan genç bir gösterici "Kapımda bu işareti gördüm. Çok korkuyorum; Nazi yanlıları peşime düştü." diyor. Gleb Kondartiyev adındaki bugenç 'İlkbahar' adındaki, küçük çaplı bir savaş karşıtı gruba üye. Kondartiyev'in kapısına çizilen Z harfinin üstünde ise "Rusya'da liberal bahar yasaklanmıştır" yazıyorKARŞI DURANA PARA CEZASISibirya'nın Surgut bölgesinde ise aynı durum farklı bir yönden yaşanıyor: Rus polisi "Z harfi pislikler içindir" yazan ve ismi açıklanmayan bir kişiye 40 bin ruble para cezası verdi. Normal koşullarda bu tip bir para cezası ancak Rus devletine karşı yazılar için uygulanıyor. Bu durum ise artık 'Z' sembolünün neredeyse Rus devletiyle özdeşleştiğinin kanıtı gibi.Bağımsız gözlemcilerin bildirdiğine göre sadece dün 750 savaş karşıtı gösterici gözaltına alındı. Geçen pazar günü ise bu sayı tam 7 bindi. Son günlerdeki eylemler Putin'in en büyük düşmanı ve Rus muhalefetinin en tanınmış figürü Navalni'nin çağrılarıyla düzenleniyor. Navalni bu eylemleri 'savaş ve ölüm' karşısında durmak için büyük bir mücadele olarak nitelendirmiş ve hapisten Putin karşıtlarına seslenmişti.ÇAĞRIYI HAPİSTEKİ MUHALEFET LİDERİ YAPMIŞTINavalni, geçen yıl zehirlenmiş; ölümden döndükten sonra ise ülkesine dönüşünde tutuklanarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kremlin yönetimi savaşı 'özel operasyon' olarak adlandırıyor ve savaş karşıtı söylemleri suç sayarak 15 yıla kadar çıkan hapisle cezalandırıyor.Hal böyle olunca göstericiler bu cezalardan kaçınmak için birçok farklı yöntem geliştirdi. Özel mesajlaşma şifreleri oluşturan eylemciler dünkü protestolarda 5 ayrı posterde 5 ayrı Xsembolü kullanarak Rusça 'Savaşa Hayır!' yazdılar.POLİSLER DE KULLANMAYA BAŞLADIUkrayna'daki Rus tanklarının üzerinde görülen 'Z' harfi çok kısa bir sürede savaşın ve Rus ideolojisinin sembolü haline geldi. Sembolün anlamı ile ilgili tartışmalar sürerken Batımedyası yeni sembolü Hitler'in 'gamalı haç'ına benzetti.Öte yandan sembol ilk kez polis üniformalarında da belirdi. St. Petersburg'daki eylemlerde görev yapan polislerin kasklarına Z harfi çizdiği görüldü.