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Rus oligarktan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklamalar! Tüm dünyayı etkileyecek bir tehlikeden bahsetti

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı 19. gününde sıcak bölgeden gelen son dakika haberleri ile devam ediyor. İşgal nedeniyle başta ABD olmak üzere uluslararası alanda pek çok yaptırım kararında bulunan ülkelerin hedefinde Rus oligarklar da vardı. Geçtiğimiz haftalarda süper lüks dev yatına el konulan multimilyoner Rus oligark Anderi Melnichenko ise Reuters'a ilginç açıklamalar yaptı. Savaşın bir an önce bitmesi gerektiğinin ve yaşananları 'trajik' olduğunu belirten oligark, savaş nedeniyle küresel çapta yaşanabilecek bir sıkıntıyı da dile getirdi.

Rus oligarktan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklamalar! Tüm dünyayı etkileyecek bir tehlikeden bahsetti
Ekleme: 14.03.2022 - 10:07 Güncelleme: 14.03.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Rus oligarktan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklamalar! Tüm dünyayı etkileyecek bir tehlikeden bahsetti
İki haftadan fazla süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşı, Rus ordusunun Kiev'e yaklaşmasıyla devam ediyor. Dün akşam iki taraftan da gelen son dakika bilgilerine göre ise taraflar müzakerelerden olumlu sonucun çıkabileceğini belirtti.

Öte yandan savaşın kendisi kadar Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra Rusya hükümetine yakınlıklarıyla bilinen multimilyoner Rus oligarklar da gündemden düşmüyor.

Uluslararası alanda Rusya'ya yapılan yaptırımlardan oligarklar da etkilendi. Bu oligarklar arasında kömür ve gübre kralı Anderi Melnichenko da var.

Reuters'tan alınan bilgilere göre ise Melnichenko'dan ilginç bir çıkış geldi. Sabah saatlerinde konuşan oligark, savaşın mutlaka durdurulması gereken bri trajedi olduğunu söyleyerek zaten yüksek olan gübre fiyatlarının çiftçileri zora sokacağını ve tüm dünyayı etkileyen gıda krizi yaşanacağını ifade etti.

Melnichenko Reuters'a verdiği demeçte, 'Ukrayna'da olanlar gerçekten trajik. Acile barışa ihtiyacımız var. Uyruk olarak Rus, doğuştan Belaruslu ve kandan ise bir Ukraynalı olarak kardeş halkların savaşıp ölmesine tanık olurken, büyük acı ve inançsızlık hissediyorum' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Rus oligark'ın süper yatına İtalya'da el konulmuştu. Şu an İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutulan dev yatın değerinin 530 milyon euro olduğu biliniyor.

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Rus oligarktan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklamalar! Tüm dünyayı etkileyecek bir tehlikeden bahsetti
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