Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yeniden geliyor, 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini yitirdiği bazı ilçelerde tekrar başladı. Lapa lapa yağan karda vatandaşlar zor anlar yaşadı.Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz Bölgesinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.CUMA TEKRAR DÜŞÜYORCNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “ Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklıklar perşembe 8 dereceye yükselecek ancak Cuma tekrar düşüyor” dedi.Prof. Dr. Şen, “Türkiye’ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara’ya yağmur yapacak Anadolu’ya kar. Cuma cumartesi Marmara “İstanbul dahil” karla karışık yağmur ve kar ihtimali var” şeklinde konuştu.SOĞUK HAVA DALGASI YENİDEN GELİYORMeteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni haritada Perşembe günü yurdun birçok kentinde yer yer sağanak geçişlerinin etkili olacağını belirtti. İstanbul'da ise sıcaklıklar tekrar düşecek. Öte yandan Cuma günü tekrardan başlayacak olan kar, karla karışık yağmurun 4 gün devam etmesi bekleniyor.