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Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz hafta şikayetlerini geri çekmesi karşılığında iddiaya göre 8 müştekiye toplamda 2 milyon lira yolladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Ekleme: 14.03.2022 - 12:18 Güncelleme: 14.03.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.

THODEX MAĞDURUNUN AVUKATI KONUŞTU

Avukat Sinan Keskin, "Biz de buna istinaden uzlaşma görüşmelerini müvekkillerimizin hak ve menfaatleri gereğince yürüttük. Aynı zamanda müvekkillerimizden bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt aldık, muvafakat aldık. Buna istinaden geçen hafta perşembe günü müvekkillerimizin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarı yatırılmış olup, biz de tarafımızdan teyit ettik" şeklinde konuştu.

'ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇELERİNİ VERDİK'

Keskin şöyle devam etti: "Şu anda gelinen aşama itibariyle birçok müvekkilimize ulaşmaya çalışıyoruz telefonlarla. Zamansal anlamda tabi bir kısıtlılık söz konusu, birçok müvekkilimiz olduğu için tek tek onları arıyoruz. Bu yeni gelişmeden onları haberdar etmeye çalışıyoruz. Bir kısım müvekkillerimiz bu uzlaşma kapsamında zararlarının giderilmesini kabul ettiler.

Biz de demin anlattığım gibi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetten vazgeçme dilekçelerini verdik. Tabi uzlaşma kapsamında zararları giderilen müvekkiller yakınlarına da bunları aktardılar. Ofisimizi bir hayli bu konuyla ilgili arayan şu anda mağdurlar söz konusu. Aynı zamanda yeni vekaleten çıkartan müvekkillerimiz de var. Bunlarla ilgili uzlaştırma görüşmeleri devam ediyor."

'HİÇ TAHSİL EDİLEMEZ DİYE BAKILAN BİR DOSYA'

Avukat Keskin, "Tahsil edilemeyecek bir dosyayla ilgili daha doğrusu hiç tahsil edilemez diye bakılan bir dosya, epeyce de bir uğraştık biliyorsunuz gelinen süre itibariyle. Burada tahsilatları şuanda yapmış bulunuyoruz. Tabi ki kabul eden müvekkillerimle ilgili söz konusu oluyor. Faruk Fatih Özer tabi ilk defa ödemeleri dosya kapsamında gerçekleştirmiş oluyor. Müvekkillerimizin de tabi bir kısım zararları uzlaştırma kapsamında belirlenen zararları da giderildikten sonra savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçeleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şikayetten vazgeçmeyenler için Faruk Fatih Özer hakkında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayan Avukat Keskin, "Ama birçok mağdur da uzlaşma anlamında olumlu bakıyor sürece. Olumlu bakmayanlar için de süreç devam edecektir" dedi.

Thodex soruşturmasında yüzlerce müvekkili olduğunu da hatırlatan Keskin, "Geçen hafta itibariyle sadece 8 kişinin zararı giderildi uzlaştırma kapsamında. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında.

Bunlar banka hesaplarına yattı, biz de ofisimiz olarak teyit ettik bankaya yattığını. Aynı zamanda da buna istinaden dediğim gibi savcılıktan suç duyurusuna ilişkin şikayetten vazgeçme dilekçelerini de sunduk" ifadelerini kullandı.

PARANIN YATIRILDIĞINI TEYİT ETTİKTEN SONRA ŞİKAYETTEN VAZGEÇİYORLAR

Avukat Sinan Keskin, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Biz burada özellikle şuna dikkat ediyoruz; bu uzlaştırma kapsamında anlaşılan miktarın banka hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol ediyoruz.

Teyidini alıyoruz, para yatırıldıktan sonra şikayetten vazgeçme dilekçelerini savcılık makamına sunuyoruz" şeklinde konuştu.
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
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