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Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

İstanbul’da kartopu savaşı yapan bir grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan kavgada belinden silahını çıkaran bir kişi 6 kişiyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken kavgada kendilerini korumak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

Ekleme: 14.03.2022 - 19:16 Güncelleme: 14.03.2022 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı
İstanbul'da kartopu savaşı yapan bir grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay Beyoğlu Tophane Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.

KARTOPU ATMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

6 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI
Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıda olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİLAHLI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve silahla 6 kişiyi yaralayan şüpheli kavganın kardeşine saldırıdan dolayı gerçekleştiğini kendilerini korumak amacıyla ateş ettiğini söyledi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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