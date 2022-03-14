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İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

Yürekleri yakan olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola çıkan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı. Talihsiz yavru kurtarılamadı. Kaza anını kameralara saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 14.03.2022 - 18:23 Güncelleme: 14.03.2022 - 18:29 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!
Kahreden olay saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'ta yaşandı. Annesi, 3 yaşındaki Ali G.'yi arkadaşına emanet etti.

İSTANBUL'DA KORKUNÇ KAZA

Kadının elinden kurtulan ve yola çıkan Ali G., o sırada yoldan geçen 34 UVP 19 plakalı minibüsün altında kaldı. Kaza sonrası sürücü minibüsü durdurdu.

Çevredekiler minibüsün altında kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için özel bir hastaneye götürdü.

Ağır yaralı çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Kaza anında olay yerinde olan Sebahattin Aksoy, 'Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Ambulans geldi götürdü.' dedi.

Çocuğun minibüs altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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