Fransa Cumhurbaşkanı Macron havacı kıyafeti giydi! 'Zelenskiy taklidi' dendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özenme' şeklinde değerlendirildi.INSTAGRAM'DAN PAYLAŞILINCA...Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron'un dün yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.PARAŞÜTÇÜ ARMASIFotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi 'Zelenskiy etkisi' yorumunda bulundu.'TAKLİT ETMEK ÇOCUKÇA'Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron'un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da 'Savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça' şeklindeki tepkisini çektiDiğer bir kullanıcı da 'Macron'un müstesna bir Fransız Zelenskiy'si imajı vermek istediği' değerlendirmesini yaptı.'PERUK' HABERİ SİLİNDİÖte yandan Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart'ın dün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2019'dan bu yana peruk kullandığına dair iddiaların yer aldığı haberi, ülkede gündem olmuştu.Gazete, haberi bugün sitesinden kaldırdı.