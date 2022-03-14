  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fitch'ten Türkiye'ye iyi Avrupa'ya kötü haber

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kanlı savaş tüm dengeleri alt üst etti. Savaş, havacılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Konuya dair Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Fitch, Avrupa özel havacılık sektörünün toparlanmasının Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle bozulduğunu bildirdi. Açıklamada İstanbul Havalimanı'nın ve Türk Hava Yolları'nın önemine dikkat çekildi.

Fitch'ten Türkiye'ye iyi Avrupa'ya kötü haber
Ekleme: 14.03.2022 - 18:36 Güncelleme: 14.03.2022 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
Fitch'ten Türkiye'ye iyi Avrupa'ya kötü haber
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 'ten yapılan açıklamada, Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin görünümünün son dönemde rekor seviyede artan enerji fiyatları ve Batı ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı uygulanan yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiği bildirildi.

THY KAPASİTESİNİ ARTIRDI

Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin karlılıklarının azalabileceği belirtilen açıklamada, Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Rus hava yollarının hava sahasına girmesine izin veren birkaç ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin taşıyıcıları (özellikle çatışma sırasında kapasitesini artıran Türk Hava Yolları), kısa vadede ülkenin Rusya'yı diğer noktalara bağlayan merkez konumundan faydalanabilir. Asya'dan gelen genel talep henüz anlamlı olmasa da Rusya üzerinden uçuşların durması durumunda, Türk Hava Yolları ve Etihad gibi Asya'ya daha çok güney rotaları olan hava yolları kısa vadede fayda sağlayabilir.".

KRİZ TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Avrupa'da hava yollarının uçuş trafiğinin 2019 yılındaki salgın öncesi seviyesine ancak 2024 yılında dönmesinin beklendiği belirtilen Fitch açıklamasında, emtia fiyatlarındaki ve enflasyondaki artışın hava yollarının artan maliyetleri karşılamasını ve tüketicilere yansıtmasını zorlaştırabileceği kaydedildi.

3. HAVALİMANI FAKTÖRÜ

Bu bağlamda Türkiye'nin geleceği görerek inşa ettiği ve THY'nin de birçok uçuşunu buradan gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı'nın önemi bir kez daha ispatlanmış oldu.

BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
14 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Rusya'dan korkutan hipersonik füze paylaşımı! 'Durdurulamaz ve yenilmez'
Rusya'ya gizli teslimat!
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ortak basın toplantısında konuşuyor
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Fitch'ten Türkiye'ye iyi Avrupa'ya kötü haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ukraynalılara seslendi: Devleti koruyun
Türkiye ilk tank ihracatını gerçekleştirdi!
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing
EPDK akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararı duyurdu!
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...
Rusya'da alarm! Evlere Z işareti! Z işareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe 5 müjde birden...
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
Rusya'dan kaçan 5 bin şirket Türkiye'ye yatırım yapacak!
7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

Malezya'da hamile kadın eşine Lamborghini hediye etti! Değeri 480 bin dolar! Lohusalık döneminde istiyorum

Malezya'da hamile kadın eşine Lamborghini hediye etti! Değeri 480 bin dolar! Lohusalık döneminde istiyorum

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti!

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti!