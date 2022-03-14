  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EPDK akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararı duyurdu!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, "Akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu petrol stokunun, 14-31 Mart arasında %7, 1-12 Nisan arasında %6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine verildi" denildi.

EPDK akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararı duyurdu!
Ekleme: 14.03.2022 - 15:27 Güncelleme: 14.03.2022 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
EPDK akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararı duyurdu!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun, 14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7, 1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine verdi.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamı kararlaştırıldı.

EPDK'nın açıklamasında şöyle denildi:

'Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından 'Acil Durum Eylem Planı' uygulamaya konulmuş olup 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 02/03/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Kararı kapsamında 10/03/2022 tarihli ve 10837 sayılı Kurul Kararı ile Kurumumuz tarafından; rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun,

14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7

1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6

oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir.'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ukraynalılara seslendi: Devleti koruyun
Türkiye ilk tank ihracatını gerçekleştirdi!
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing
EPDK akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararı duyurdu!
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...
Rusya'da alarm! Evlere Z işareti! Z işareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe 5 müjde birden...
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
Rusya'dan kaçan 5 bin şirket Türkiye'ye yatırım yapacak!
7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında manşetlere taşındı: Görüşme buzları kırdı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 ve S-400 açıklaması! Milli Altay Tankı için tarih verdi
Rus oligarktan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklamalar! Tüm dünyayı etkileyecek bir tehlikeden bahsetti
Çok konuşulacak iddia: Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı
Trafikte terör estiren İBB'nin müdürünü savcılık affetmedi!
CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış! Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüşler
Sağlık çalışanlarına yapılacak zammı Başkan Erdoğan bugün duyuracak!
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

Malezya'da hamile kadın eşine Lamborghini hediye etti! Değeri 480 bin dolar! Lohusalık döneminde istiyorum

Malezya'da hamile kadın eşine Lamborghini hediye etti! Değeri 480 bin dolar! Lohusalık döneminde istiyorum

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti!

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti!