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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalar!
Ekleme: 14.03.2022 - 14:00 Güncelleme: 14.03.2022 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Salgın döneminde gece gündüz gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere uluslararası başarılara imza atan hekimlerimizi tebrik ediyorum.

Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz.

Bizim medeniyetimiz ve kültürümüzde hekimlik mesleği hikmet dediğimiz en üst bilginin seviyesinde değerlendiriliyor.

Hekimlik mesleği ve ilmini ifade eden tıp kelimesinin okullarımızda yaşıyor olması da ayrıca önemlidir.

Sizler herhangi bir uğraşın değil, insanoğlunun sahip olduğu bilginin en üst seviyesinde görülen bir ulvi bir mesleğin temsilcilerisiniz.

Salgın döneminde faaliyete geçirdiğimiz hastanelere isimlerini verdiğimiz hekimlerimimiz ortak özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Bu ülkenin hekimlere hem ihtiyacı vardır hem de vefa borcu vardır. Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum.

Ben bu vesile ile ebediyete uğurladığımız tüm hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.

Türkiye'nin potansiyeli hekim gücü yetiştirmeye yettiği gibi, küresel bir sağlık merkezi olma yolunda da ilerlemektedir.

Her alanda olduğu gibi sağlıkta da hala sıkıntılarımız vardır, eksiklerimiz vardır. Bir süredir kesintisiz uğradığımız saldırılar, ister istemez önceliklerimizi değiştirdi. Çıtayı yükseltecek çalışmalarımızı ihmal etmiyoruz.

Hekimlerimizin çalışma ortamlarını geliştirerek, yardımcı personel sayısını artırarak hep şartları iyileştirmeye çalıştık.

Neredeyse her üç kamu çalışanından biri sağlık alanında çalışıyor. Biz ülkemizin büyük fedakarlıklarla ve sabırla yetiştirdiği her bir hekimden istifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.

İkinci müjdemiz; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Hükmedilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

Üçüncü müjdem; maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir.

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmemiz, emeklilerine de yansıyacak.

Beşinci müjdemiz; Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalar!
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