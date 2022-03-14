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CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış! Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüşler

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’a ait olduğu iddia edilen, Karaburun’daki zeytinliğe yapılan havuzlu kaçak villa skandalının ardından, aynı yerde yeni bir villa skandalı daha patlak verdi. Bu sefer de Karaburun Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Murat Gül’ün, 2019 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçilmesinin ardından, mülkiyeti kendisine ait Mordoğan Mahallesi’nde tapuda ham toprak olarak işli 796 metrekare tarım arazisine, tarımsal amaçlı yapı yapacağını beyan edip, kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Karaburun Belediyesi encümen üyesi de olan Gül’ün villası da, Engin Altay’ın villanın bulunduğu bölge gibi, Mart 2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmişti.

CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış! Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüşler
Ekleme: 14.03.2022 - 09:19 Güncelleme: 14.03.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış! Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüşler
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi'nde tapuda zeytinlik olarak işli alana havuzlu villa yaptırdığı yönündeki iddialar Türkiye gündemine oturdu. Büyük ses getiren haberin ardından yine aynı bölgede ikinci bir skandal daha patlak verdi.


BU SEFER DE CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ

SABAH'ın yaptığı araştırma, Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Murat Gül'ün 2019 yerel seçimlerinden sonra meclis üyesi seçilmesinin ardından tarım arazisine yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde villa yaptığını ortaya koydu. Aynı zamanda Karaburun Belediyesi Encümen üyesi de olan Gül'ün Mordoğan Mahallesinde tapuda ham toprak olarak işli 279 ada 1 parseldeki 796,95 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisine tarımsal amaçlı tesis yapacağım diyerek süper lüks villa kondurduğunu gözler önüne serdi. Mordoğan köyüne giden yol üzerindeki dışı doğal taşlarla kaplı süper lüks villanın etrafının da tel örgülerle çevrili olduğu görüldü.

HAVUZU KAPATTI İDDİASI

Hatta diğer bir iddiaya göre Gül'ün bahçeye havuzda yaptırdığı fakat şikayetlerden çekindiği için kısa süre önce havuzun üstünü tahta bir perde ile kapatıp üzerine de çim serdiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde SABAH'ın ortaya çıkardığı kaçak villa olayından sonra Gül'ün tedirgin olduğu, villasını satmak için bazı girişimlerde bulunduğu iddiaları da kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Gül'ün villası için 10 milyon lira bedel biçtiği de sızan bilgiler arasında yer aldı. Yaşananlar eski adıyla Mordoğan köyü yeni adıyla da Mordoğan Mahallesi olarak bilinen bölgenin kaçak ve usulsüz yapılaşmanın adeta merkezi haline geldiğini gözler önüne serdi.
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