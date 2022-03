CHP’de taciz skandalı büyüyor: Tacizi dile getirince linç etmeye çalıştılar

Kocaeli'nde, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkındaki taciz iddialarını, genel merkezden yöneticilerinde katıldığı il danışma toplantısında gündeme getiren ve Koçak ile davalık olan Gebze İlçe Yöneticisi Cevahir Akyıldız konuştu. Akyıldız, "Kendi kapımızın önü tertemiz olacak ki iktidara yürüyelim" dedi.Evli ve 2 çocuk babası olan CHP Derince İlçe Başkanı ile ilgili olarak, bir süredir kent gündeminde yer alan taciz iddiaları, geçtiğimiz Perşembe günü Kocaeli Kadın Platformlarının İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklaması sonrasında, ülke gündeminde de geniş yer buldu. Uzun süreden bu yana konuşulan ve bazı yerel gazetelerde yer alan iddiaları ilk defa sesli olarak dile getirmek için 09 Ocak 2022 günü yapılan CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu Toplantısına katılan ve bu toplantıda söz almak amacıyla isim yazdırdığı halde konuşturulmayan CHP Gebze İlçe yöneticilerinden Cevahir Akyıldız, yaşanan süreç ve iddialar ile ilgili olarak gazetemize konuştu.Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların yeni olmadığını ifade den Akyıldız, " Bize kadar ulaşan bazı şikâyetler oldu. Bu şikâyetlerin İl Başkanlığına kadar ulaştığını ancak bir şey yapılmadığını gördük. Bütün parti yöneticilerinin katıldığı, genel merkezden yöneticilerimizin de bulunduğu İl Danışma Toplantısında, ben ve bu konunun mağdurlarından olan bir başka arkadaşım söz alıp konuşmak için isim yazdırdı. Ancak bizim ne ile ilgili konuşacağımız biliniyordu. Bu nedenle bizi konuşturmak istemediler. Toplantı programını uzattıkça uzattılar. Aslında bu bir örgüt toplantısıydı ve basına kapalı yapılıyordu. Salonda bulunan başka arkadaşlarında konuşmak istediği konular vardı. Toplantının söz verilmeden bitirileceği anlaşılınca söz isteyen arkadaşlar oldu ' Konuşmayacaksak bizi niye çağırdınız' diyenler oldu. O esnada bende ayağı kalkarak "Başkan ne yapıyorsunuz?. Adamları neden susturmaya çalışıyorsunuz. Siz bizleri salonu dolu göstermek için mi çağırdınız ?' dedim. İl Başkanı Harun Yıldızlı'da bana kızarak " Süre yetmedi. Otur yerine bir şikâyetin var ise kendi ilçende Gebze'de konuşsaydın" dedi. " Bende sinirlendim. 'Karşı mahallede olan pislik tamamda, kendi mahallemizi neden süpürmüyorsunuz. Mobing, taciz bizde olunca neden susuyorsunuz. Adı taciz ile anılan ilçe başkanı hakkında ne yaptınız? Hala bu göreve devam edecek mi' dedim. Bu esnada o kişi ayağı kalktı. Benim birkaç sıra önümde oturuyordu. "Terbiyesiz, ahlaksız kadın" diyerek üzerime gelmeye çalıştı. Araya girenler oldu. Bu esnada İl Başkanı Harun Yıldızlı " Kim o ilçe başkanı" dedi bende ' bakın söylemeye gerek kalmadı. Kendisi ortaya çıktı' dedim. Toplantıda tartışmaya devam edince ben çıktım. Am daha salondan çıkar çıkmaz yerel basın kuruluşları beni art arda aramaya başladı. Bu olayı ve benim salonda söylediklerimi yazarak, beni afişe ettiler. Basına kapalı toplantıda basın yokken nasıl oldu da bunu bu konuşmalar dışarıya çıktı onu da anlamış değilim"Bu konular ile ilgili İl Başkanlığına şikâyeti bulunduğunu ifade eden Akyıldız, " 3 hafta bu şikâyet ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Sonra bahse konu ilçe başkanı şikâyette olunca onunda senin de şikâyetin var denildi. Bütün bu olayla üzerine 2 milletvekilimiz konuyu araştırmak için buraya müfettiş olarak geldi. Ama hala rapor hazırlanmış değil. Parti yöneticilerimiz, onlara bazı isimleri vermiş. Ancak benim bilgime başvurmadılar. Şu anda bu raporun sonucunu bekliyorum."Danışma toplantısından sonra Birkan Koçak'ın, kendisinden iftira attığı iddiası ile şikâyetçi olduğunu ifade eden Akyıldız, " bende kendisinden hakaret iddiası ile şikâyetçi oldum. Bakın bu olayda bize ulaşan 3 veya 5 değil 10 kadın var. Bana ulaşan iddialarda Koçak'ın partili kadınlara telefon ile samimi mesajlar atıp, olur olmadık saatlerde görüntülü aramalar gerçekleştirdiği ve bunu sürdürdüğü iddia ediliyor. Bugüne kadar mağdur olan kadınlardan kimse cumhuriyet savcılığına gitmemiş. Ama birçoğu partiye durumu bildirmiş. Herkes bunun parti içinde çözülmesini istiyor. Şimdi herkes gelecek raporu bekliyor. Eğer sonuç çıkmaz ise ben de bazı mağdurlar da bu konuyu yargıya taşıyacağız.Savcılığa şikâyet eden olmadı. Partiye daha önceden sözlü ve yazılı olarak şikâyetler olsa da bir şekilde Sümen altı edilmiş. İl toplantılarında gündeme dahi getirilmedi. Bana göre bu işin Parti içinde çözülmesi istendi. 3, 5 değil 10 dan fazla isim var. İsmini vermeden kadın platformuna şikâyet edenler var. Aile, toplum ve parti baskısı nedeniyle şikâyetçi olmadı. Müfettişler geldi. Ancak ben çağırmadı. Parti kendi bildiği insanları verdi. Ancak bir arkadaşımız, müfettiş raporu bu kişiyi korur nitelikte gelirse şikayetini yargıya taşıyacak. Birde yerel bir internet gazetesinde, henüz rapor çıkmamışken raporun geldiği ve ilçe başkanının aklandığı haberleri yapıldı. Bizim tek amacımız, her ortamda her yerde kadınlar için güvenli alanlar oluşturulması ve kadınları her alanda özgürce hareket etmeleridir. Kadınlar bu tarz olaylar ile karşılaşmadan siyaset yapabilmeliler. Bu güne kadar mağdur olan kadınların konuyu yargıya taşımamasının nedeni ise kendilerinden öğrendiğimiz kadar ile oluşabilecek aile ve toplum baskısıdır. Ben bunu gündeme getirdim ve konuştum diye bana 'kendini yaktın', ' seninle uğraşırlar' diyenler oldu. Bu süreçte olayı basından öğrenen kadın platformu bana destek oldu. Onlarla birlikte bu konuda yapılması gereken ne var ise yapacağız. Daha önce söylediğim gibi, önce kendi kapımızın önü tertemiz olacak ki iktidara yürüyelim"