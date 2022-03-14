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BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde çatışmalar sürerken bölgeye dair tedirgin edici haberler de gelmeye devam ediyor. Son olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya savaşının "nükleer çatışma olasılığı" doğurduğu uyarısında bulundu.

Ekleme: 14.03.2022 - 20:17 Güncelleme: 14.03.2022 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde çatışmalar 19. günde de devam ederken Birleşmiş Milletler'den tedirgin edici bir uyarı geldi. Nükleer ve biyolojik silahlar bir süredir dünya gündemini meşgul ediyordu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya savaşının 'nükleer çatışma olasılığı' doğurduğu uyarısında bulundu.
BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
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