Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler: 'Gelecekten ümidini kesmemişti, yanık bölgesini zımparaladım göz yuvası yaptım ama...'

Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler canlı yayında geldi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a konuk olan Bergen'in doktoru Onur Erol, açıklamaları ile dikkat çekti. Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki halini ve Bergen'in psikolojisi hakkında önemli bilgileri paylaştı'BERGEN ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDAYDI'Prof. Dr. Onur Erol, 'Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötübir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım' dedi.'YANIK BÖLGESİNİ ZIMPARALADIM'Canlı yayında 'Bergen gelecekten hâlâ ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı' ifadeleri dikkat çekti.'GÖZ YUVASI YAPTIM AMA VAKTİ OLMADI'Onur Erol, 'Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı' şeklinde konuştu.BERGEN HALİS SERBES'İN MEMLEKETİNDE YASAKLANDI!Bergen filmi o ilçede yasaklandı! Yüzüne kezzap attırıp gözünün kör olmasına neden olmuştu katil Halis Serbest açıklamaları ile 'pes' dedirtti! Arabeskmüziğin önemli kadın seslerinden Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan filmde, sanatçının Ankara'dan Adana'ya yolculuğu ile yaşadığı aşkın ardındanvefatına kadar olan öyküsü beyaz perdeye aktarıldı.Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah, katil Halis Serbest ise Erdal Beşikçioğlu canlandırdı. Film 4 Mart'ta Türkiye genelinde bütün sinemalarda vizyona girdi.AÇIKLAMASI 'PES' DEDİRTTİAncak film, katil Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde belediye sinemasında vizyondan kaldırıldı.Açıklamalarda bulunan Halis Serbest, filmin hayal ürünü olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını öne sürerek, şunları söyledi:'Film hayal ürünüdür. Gerçekleri yansıtmayan filmin memleketimde yasaklanmasını doğru buluyorum. Film çekilirken kimse gelip benden görüşistemedi ''Hatta film Adana'da bile çekilmedi. Hayal ürünü olan bu filmi izlemeyi düşünmüyorum. Filmde Bergen'i canlandıran kadın oyuncu bana 'Cani adam'demiş. Ben cani değilim. Olayın yaşandığı tarihe dönecek olursak yaptıklarımdan pişman değilim. Bergen'e Adana'nın en lüks semtinde saray gibi ev aldım.''Bütün ihtiyaçlarını en üst seviyede karşıladım, kendisini de defalarca uyardım. Ama bizim aramızı bozan annesiydi. Bunlar araştırılabilir. Filmi belki ilerleyen zamanlarda TV'den izleyebilirim''HALİS BENİ ASLA ARAMADI'Halis Serbest'in yaptıklarından pişman olmadığı yönündeki açıklaması 'pes' dedirtti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise filmin ilçedeki sinemada yayındankaldırılmasıyla ilgili şunları söyledi: 'Filmle ilgili Halis Serbest beni asla aramadı. Filmi yayına koymama kararını gençlere kötü örnek olmamasıiçin aldım. Biz daha çok sosyal ve manevi değerlerimiz öne çıkan filmleri yayına koyuyoruz.'