Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Almanya Şansölyesi Scholz ile görüşmesinde, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, 'NATO müttefiki olarak aynı endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik.' dedi. Başkan Erdoğan, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.ALMAN GAZETECİYE DERS NİTELİĞİNDE YANITAlman gazetecinin 'Askeri işbirliğinden bahsettiniz, şansölye NATO partnerlerinin birlik olması gerektiğini söyledi. Siz Rusya'dan hala silah alacak mısınız? Bunun dışında batının yaptırımlarına katılacak mısınız?' sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:'Basın mensubu arkadaşıma önce şunu söylemek isterim. Askeri derken NATO'daki iş birliği ne demektir? Aynı zamanda askeri dayanışmanın teşekkül ettiği kurumdur NATO. Burada ağır silahlardan tutunuz da, uçaklara varıncaya kadar her şeyi NATO'da kullanırsınız. Şu anda NATO'da Almanya ile iki ortağız. İki önemli NATO ülkesiyiz. Herhalde bunu aramızda değerlendirmek bu süreçte büyük önem arz etmektedir. İki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz, eksikliklerimizi nasıl giderebiliriz?'NATO'NUN YAPMADIĞINI YAPTIK'Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Bugüne kadar aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Şartlar ne getirir, ne götürür, görmemiz lazım. Biz sayın Zelenskiy'le, sayın Putin'le de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız.Yaptırımlara gelince BM kuralları içerisinde ne gerekiyorsa onu yaptık ve NATO üyesi ülkelerinin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık. İnsani yardımlarımızı da aynı şekilde, şu anda 50'yi aşkın TIR'ı Ukrayna'ya gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz.'