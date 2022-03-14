Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Bugün gerçekleşecek görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
İKİLİ İLİŞKİLER MASADA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI
İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor