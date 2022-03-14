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Adliyeye sevk sırasında kaçan FETÖ firarisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü Mustafa C., polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu Maltepe'de yakalandı. Mustafa C. cezaevine gönderildi.

Ekleme: 14.03.2022 - 14:42 Güncelleme: 14.03.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Adliyeye sevk sırasında kaçan FETÖ firarisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yardım derneği olan ve örgüte mali kaynak aktardığı tespit edilerek kapatılan 'Kimse Yok Mu Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Mustafa C.(52), derneğin 2016'dan bu yana devam eden davası kapsamında karar duruşması için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Mustafa C., dava duruşmasını beklediği esnada polisin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı.

1 HAFTA SONRA DOLMUŞTA YAKALANDI

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolundaki otobüs durağında uygulama yaptıkları sırada durdurulan dolmuştan inerek kaçan kişiyi kovalamaya başladı.

Yaklaşık bir kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan kişinin, "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu kimlik kontrolünde ortaya çıktı. İncelemede kimliği belirlenen Mustafa C'nin kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin yönetim kurulu üyesi olduğu, 1 Mart'ta adliyeye sevki sırasında görevli polislerden kaçarak firar ettiği anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C. cezaevine gönderildi.

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