7 yaşındaki kızın sözleri kanınızı donduracak! Babamı annemi bıçaklarken gördüm: Sonrasını da gördüm ama...

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve daha önce çokça eşini şikayet edip akrabalarının iknası sonucu şikayetinden vazgeçen Deniz Filiz'in ölümüne ilişkin davada 7 yaşındaki kızının dehşet anına şahit olduğu ortaya çıktı. Küçük bedeni hafızasından bir ömür çıkaramayacağı en korkunç görüntülere maruz kalırken o bir masanın altına saklandı. Can yakan ifadesinde ise konuşmakta zorlandı. "Ben sadece babamın anneme ne yaptığını söyleyeceğim. Gece uyanmıştım. Yerde kanlı bir ayak izi vardı. Babamı annemi bıçaklıyorken gördüm. Bu kadar. Sonrasını anlatmak istemiyorum ama sonrasını gördüm"

Olay İstanbul Maltepe'de geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Eşi Deniz Filiz'i kıskanan Ümit Filiz bir çocuk annesi kadına adeta hayatı zindan etti. Sık sık şiddete maruz kalan Deniz Filiz şikayetçi olsa da araya giren akrabaları nedeniyle her seferinde şikayetini çekti.O korkunç gece de mutfaktan aldığı bıçağı eşine defalarca sapladı. Talihsiz kadın evi bildiği olay yerinde hayatını kaybetti.Tutuklanan Ümit Filiz için savcılık bıçakla canavarca hisle hareket ederek eşini 39 yerinden vahşice bıçakladığının altını çizdi. Gözünü bile kırpmadan eşini öldüren Ümit Filiz'in ifadesine aldatma savunmasına sığındı ve korkunç planını anlattı."Telefonumu uçak moduna aldım. Ses kaydedici programı açıp banyodaki aynanın arkasına telefonu sakladım. Sonra aldattığına dair konuşmaları dinledim ve evden çıkıp içtim. Eve geldiğimde tartıştık. Bıçakla çok sayıda darbe vurup öldürdüm" dedi. Ancak bilirkişi hayattan koparılan kadının telefonunda aldatma bulgusu olmadığını belirtti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da katıldığı İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında 'eşe karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Ümit Filiz, "savunma yapmak istemiyorum" dedi. O konuşmasa da davanın mağdurları vahşeti tüm gerçekliği ile anlattı. Onlardan biri Deniz Filiz'le aynı apartmanda yaşayan ablası Derya Yozgatlı'ydı.Gece saatlerinde birkaç kez çığlık sesi duydu ancak dışardan geldiğini düşünen abla Yozgatlı adeta konduramadı ama sanığın arabası hareket edince içine doğmuş gibi kardeşini aradı.Kardeşinin telefonu açmadığını söyleyen Yozgatlı, "Normalde annem kardeşimin yanında kaldığı için onu aradım ama sanığın kızıyla görüşeceği için kendi dairesine gittiğini söyledi. Bunun üzerine annem merakla kardeşimin yanına çıkıp beni aradı. 'Yetişin çok kötü ambulans çağırın' dedi. Eve girdiğimde yerlerde kan vardı, kardeşim mutfakta yerde yatıyordu. Kızı ise korkudan masanın altına saklanmıştı. Kızının söylediğine göre kardeşim kapıdan kaçmaya çalışmış ama sanık kaçmasına engel olmak için kapıyı kilitlemiş" dedi.Davanın en can yakan noktası ise annesinin gözünün önüne öldürüldüğü ortaya çıkan 7 yaşındaki küçük kızın ifadesi oldu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, "Ben sadece babamın anneme ne yaptığını söyleyeceğim. Gece uyanmıştım, araya çıktım.Yerde kanlı bir ayak izi vardı. Mutfağımız var, orda babamın annemi bıçaklıyorken gördüm.Bu kadar. Sonrasını anlatmak istemiyorum ama sonrasını gördüm" dedi.Babasının annesini öldürmesine şahitlik eden küçük kızın anlatımının ardından mahkeme, çocuğa temsil kayyumu atanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.