  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otel görüntülerine SABAH ulaştı. Olayın yaşandığı Otelin 7'inci katında bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür Aydoğan'ın maktul Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.

7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
Ekleme: 14.03.2022 - 12:21 Güncelleme: 14.03.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otel görüntüleri ortaya çıktı. Otelin 7'inci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür Aydoğan'ın maktul Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.

OTELİN ÇATISINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

O SIRADA EŞİ YANINDAYDI

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

TARTIŞMADAN SONRA OTELE DÖNDÜLER

İstanbul Emniyetinde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.

Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, 'Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü' dediği öğrenildi. Olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

ODANIN ÖNÜNDE SÜRÜKLÜYOR

Emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı görünüyor.

Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.

MAKTULÜN ODAYA GİRDİĞİ SON AN

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.

Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında manşetlere taşındı: Görüşme buzları kırdı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 ve S-400 açıklaması! Milli Altay Tankı için tarih verdi
Rus oligarktan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklamalar! Tüm dünyayı etkileyecek bir tehlikeden bahsetti
Çok konuşulacak iddia: Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı
Trafikte terör estiren İBB'nin müdürünü savcılık affetmedi!
CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış! Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüşler
Sağlık çalışanlarına yapılacak zammı Başkan Erdoğan bugün duyuracak!
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
7 yaşındaki kızın sözleri kanınızı donduracak! Babamı annemi bıçaklarken gördüm: Sonrasını da gördüm ama...
3600 ek göstergede son viraj! En düşük maaş ne kadar olacak?
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
CHP’de taciz skandalı büyüyor: Tacizi dile getirince linç etmeye çalıştılar
İBB çınar katliamına tepki: Bu tarih katliamıdır!
14 Mart Pazartesi (Yarın) okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi
İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...