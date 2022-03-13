Ukrayna'dan Rus ordusuna ağır darbe: 160 hava aracı ve 374 tank imha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart arasındaki kayıplarıyla ilgili veriler paylaşıldı.Buna göre, Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 374 tank, 74 uçak, 86 helikopter, 1226 zırhlı araç, 140 top, 62 roketatar sistemi, 34 hava savunma sistemi ve 600 araç imha edildi.Ayrıca Rus ordusu 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da başlattığı savaşta 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 insansız hava aracı (İHA) kaybetti.