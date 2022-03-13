Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi

CHP'lilerin yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu yalanların altından tüm CHP'nin bildiği bir gayrimeşru ilişki de çıktı. Başroldeki kişiise CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin."KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"Bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir kişi "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramıödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Erken seçim olmalı. Şu anki mevvut partiye oy vermem. CHP'ye oy verebilirim. Şuanda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. "ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu kişi CHP'nin Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.TÜM CHP'NİN BİLDİĞİ GAYRİMEŞRU İLİŞKİÜstelik Narin CHP'de gayrimeşru ilişkisi ile biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Narin'in eşi Elif Narin yaşadığı kadına şiddeti şöyle anlatmıştı."GÖRMEZDEN GELİNİYOR"CHP'de Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in yeniden ilçe başkanlığına getirilmek istenmesi partide tartışmalara neden oldu. Nedeni iseNarin'in resmen evli olmasına rağmen, parti üyesi Defne K. isimli kadından çocuk sahibi olması. Narin'in eşi Elif Narin, yaptığı açıklamada, eşinin gayrimeşru ilişkisinin Genel Merkez ve parti kurulları tarafından bilindiğini, resmi protokollere Ali Narin'in sevgilisiyle katıldı.Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldii. Bu durumun kadınlık gururunu incittiğini belirten Elif Narin, "Kadınlara bir sürü haklar veren Atatürk'ün partisinde bunların yaşanıyor olması beni çok üzüyor. CHP'de resmen bir kadına şiddet yaşanıyor. Partinin önde gelenlerinin durumumdan haberi var ama hepsi görmezden geliyor" dedi.CANAN KAFTANCIOĞLU'NA YÜKLENDİEşinin geçen ekim ayında boşanma davası açtığını ancak halen resmi olarak evli olduklarını belirten Narin, "Sosyal medya profillerinebile birlikte oldukları fotoğrafları koymuşlar. Evlilik dışı çocukları var. Canan Kaftancıoğlu'nun bir kadın olarak eşimikoruması ve yeniden başkan adayı yapmasına anlam veremiyorum" diye konuştu. Ali Narin'in eşi Elif Narin yasak aşk skandalı veCHP tarafından nasıl görmezden gelindiğini Akşam'a anlattı: "Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ekim ayında Anadolu Adliyesi'ndebana boşanma davası açtı. Partili bir kadınla ilişkisinden bir çocuğu olmuştu. Bu ilişki ilçe merkezinde örgüt üyeleriningözleri önünde yaşandı. Ali Bey parti ve Kadıköy Belediyesi'nin resmi törenlerine eş protokolünde sevgilisi Defne K. ilekatılıyordu. Protokolde genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, milletvekilleri, il başkanı ve önde gelen isimler evli olduğunubile bile eşimin sevgilisi ile kol kola yürüyor."kadına şiddettir. Ben bu görüntülerden rencide oluyorum. Resmi olarak biz boşanmadık. Davamız sürüyor. Bu yaşananutanç verici süreci, CHP Kadıköy örgütünün tamamı biliyor. Yaşadığım gurur kırıcı durumu İl Başkanlığı ve Genel Merkez'ebildirdim. Her gün kadın haklarından bahsediyorlar ancak benim durumumda üç maymunu oynadılar. Bu yaşananlara "ÖzelHayat" deniliyor. Özel hayat iki bekâr, yetişkin insanın yaşadığı şeylerdir. Bir ilçe başkanının evlilik dışı bir çocuk sahibiolduğu kadınla protokollere katılması değildir."SEVGİLİYİ BELEDİYEDE İŞE ALDILARElif Narin, "10 yılık evliliğimiz vardı. Yapılanlar bununla da sınırlı değil. Eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nungörev süresi bitmeden Defne K. belediyede işe sokuldu. O işe sokulurken ben de iş haberi var ama hepsi görmezden geliyor" dedi.