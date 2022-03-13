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Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi

Son yıllarda sokak röportajları algı yapmaya çalışanlara da tanıklık ediyor. Bunun bir örneği de Kadıköy'de yaşandı. "Geçinemiyorum, kira ödeyemiyorum" diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı. Üstelik Narin'in evli olmasına rağmen sevgilisiyle Moda'da yaşaması da cabası. Aldatılan eş Elif Narin'de bu gayrimeşru ilişkinin tüm parti tarafından bilindiğini söyledi

Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi
Ekleme: 13.03.2022 - 18:39 Güncelleme: 13.03.2022 - 18:51 / Editör: Ozge Selin
Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi
CHP'lilerin yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu yalanların altından tüm CHP'nin bildiği bir gayrimeşru ilişki de çıktı. Başroldeki kişi
ise CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.

"KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"

Bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir kişi "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı
ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Erken seçim olmalı. Şu anki mevvut partiye oy vermem. CHP'ye oy verebilirim. Şu
anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. "
ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu kişi CHP'nin Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.

TÜM CHP'NİN BİLDİĞİ GAYRİMEŞRU İLİŞKİ

Üstelik Narin CHP'de gayrimeşru ilişkisi ile biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Narin'in eşi Elif Narin yaşadığı kadına şiddeti şöyle anlatmıştı.

"GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

CHP'de Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in yeniden ilçe başkanlığına getirilmek istenmesi partide tartışmalara neden oldu. Nedeni ise
Narin'in resmen evli olmasına rağmen, parti üyesi Defne K. isimli kadından çocuk sahibi olması. Narin'in eşi Elif Narin, yaptığı açıklamada, eşinin gayrimeşru ilişkisinin Genel Merkez ve parti kurulları tarafından bilindiğini, resmi protokollere Ali Narin'in sevgilisiyle katıldı.

Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldii. Bu durumun kadınlık gururunu incittiğini belirten Elif Narin, "Kadınlara bir sürü haklar veren Atatürk'ün partisinde bunların yaşanıyor olması beni çok üzüyor. CHP'de resmen bir kadına şiddet yaşanıyor. Partinin önde gelenlerinin durumumdan haberi var ama hepsi görmezden geliyor" dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA YÜKLENDİ

Eşinin geçen ekim ayında boşanma davası açtığını ancak halen resmi olarak evli olduklarını belirten Narin, "Sosyal medya profillerine
bile birlikte oldukları fotoğrafları koymuşlar. Evlilik dışı çocukları var. Canan Kaftancıoğlu'nun bir kadın olarak eşimi
koruması ve yeniden başkan adayı yapmasına anlam veremiyorum" diye konuştu. Ali Narin'in eşi Elif Narin yasak aşk skandalı ve
CHP tarafından nasıl görmezden gelindiğini Akşam'a anlattı: "Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ekim ayında Anadolu Adliyesi'nde
bana boşanma davası açtı. Partili bir kadınla ilişkisinden bir çocuğu olmuştu. Bu ilişki ilçe merkezinde örgüt üyelerinin
gözleri önünde yaşandı. Ali Bey parti ve Kadıköy Belediyesi'nin resmi törenlerine eş protokolünde sevgilisi Defne K. ile
katılıyordu. Protokolde genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, milletvekilleri, il başkanı ve önde gelen isimler evli olduğunu
bile bile eşimin sevgilisi ile kol kola yürüyor."

Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi

kadına şiddettir. Ben bu görüntülerden rencide oluyorum. Resmi olarak biz boşanmadık. Davamız sürüyor. Bu yaşanan
utanç verici süreci, CHP Kadıköy örgütünün tamamı biliyor. Yaşadığım gurur kırıcı durumu İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e
bildirdim. Her gün kadın haklarından bahsediyorlar ancak benim durumumda üç maymunu oynadılar. Bu yaşananlara "Özel
Hayat" deniliyor. Özel hayat iki bekâr, yetişkin insanın yaşadığı şeylerdir. Bir ilçe başkanının evlilik dışı bir çocuk sahibi
olduğu kadınla protokollere katılması değildir."

SEVGİLİYİ BELEDİYEDE İŞE ALDILAR

Elif Narin, "10 yılık evliliğimiz vardı. Yapılanlar bununla da sınırlı değil. Eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun
görev süresi bitmeden Defne K. belediyede işe sokuldu. O işe sokulurken ben de iş haberi var ama hepsi görmezden geliyor" dedi.



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Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi
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