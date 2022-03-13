İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasağı sona eriyor! Vali saat verdi

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da motosiklet ve motokuryelerin yasağının biteceği tarihi açıkladı. Yoğun karla mücadele kapsamında motosiklet, motokurye ve elektrikli bisikletlerin kullanımı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştı.

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın saat 10.00 itibarıyla motosiklet, motokurye ve elektrikli bisikletlerin yasağının kalkacağını duyurdu.Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi (Yarın) 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.