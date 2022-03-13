Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası
Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." sözleriyle il il haftralık vaka haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' sözleriyle il il haftralık vaka haritasını paylaştı.