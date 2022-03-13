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Antalya Diplomasi Forumu'ndan sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize duyulan güven açık

Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, "Her iki tarafın da bu toplantıya bizim de özellikle katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güveni göstermektedir" sözlerine yer verdi. Ukrayna'daki Süleyman Camii'nde camide bir hasarın olmadığını da ifade etti. Öte yandan savaşın başlamasından beri tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını da açıkladı.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize duyulan güven açık
Ekleme: 13.03.2022 - 13:19 Güncelleme: 13.03.2022 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Antalya Diplomasi Forumu'ndan sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize duyulan güven açık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuştu. "17 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bakan foruma katıldı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bugün sona eriyor.

"ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVEN"

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Her iki tarafın da bu toplantıya bizim de özellikle katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güveni göstermektedir. Biz en başından beri diplomasiyi önceleyen bir tutum sergiledik" sözlerine yer verdi.

"KATILIMCILARIN VİZYONLARINDAN İSTİFADE ETTİK"

Forumun kapanışında basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, "17 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bakan foruma katıldı. Her coğrafyada katılımcıların vizyonlarından istifade ettik" dedi.

14 BİN 480 TÜRK VATANDAŞI

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da savaşın başladığı zamandan bu yana 14 bin 480 Türk vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

"CAMİDE HASAR YOK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
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Antalya Diplomasi Forumu'ndan sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize duyulan güven açık
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