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AK Parti ve MHP seçim kanunu teklifini yarın açıklayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yarın saat 11.00’de Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni açıklayacak.

Ekleme: 13.03.2022 - 20:31 Güncelleme: 13.03.2022 - 20:38 / Editör: Ozge Selin
AK Parti ve MHP seçim kanunu teklifini yarın açıklayacakAK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yarın TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. Saat 11.00'deki basın toplantısında Cumhur İttifakı'nın üzerinde uzlaştığı, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kamuoyuna açıklanacak.

41 İLDE ÖRGÜTLENME ŞARTI
Edinilen bilgiye göre, 15 maddelik teklifle yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek. Tek başına seçime giren ve yüzde 3 oy alan siyasi partiler, hazine yardımı alabilecek.

Barajı geçen partiler ise daha çok hazine yardımı alacak. Teklifle, partilerin seçime girme kurallarında da değişikliğe gidilecek. Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Seçimlere sadece 41 ilde örgütlenen partiler katılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca seçmen vasfı kazanan bir kişinin adres değişikliği yapsa bile bütün seçimlerde oy kullanmasını temin etmek amacıyla kanunda değişiklik yapılacak.

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