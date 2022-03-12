Vali Yerlikaya'dan yeni uyarı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Beklenen yoğun kar İstanbul’a çok yaklaştı. Gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olanların da bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum.”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya zorlu hava koşulları ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “Beklenen yoğun kar İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olanların da bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.