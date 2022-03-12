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Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

Kamuoyunda "uçak gemisi" olarak adlandırılan Türkiye'nin ilk çok maksatlı amfibi savaş gemisi TCG Anadolu'nun Donanma Komutanlığı'nın envanterine alınabilmesi için geri sayım başladı.

Ekleme: 12.03.2022 - 09:52 Güncelleme: 12.03.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı
TCG Anadolu, Türkiye'nin ilk amfibi ve en büyük savaş gemisi olacak. Kamuoyunda 'uçak gemisi' olarak da adlandırılan gemi aslında klasik anlamda bir 'uçak gemisi' olmayacak. Geminin pisti, kısa olması nedeniyle envanterdeki savaş uçaklarının iniş ve kalkışı için uygun değil. 232 metre boyu olan amfibi gemisinin uçuş platforumunun 202 metre olduğu belirtiliyor. Bu nedenle gemide, STOVL özelliği yani kısa kalkış dikey iniş kabiliyetine sahip savaş uçaklarının konuşlanması gerekiyor.

Daha önce TCG Anadolu'da, STOVL kabiliyetine sahip F-35B uçaklarının kullanılması planlanmıştı. Ancak Türkiye, ABD tarafından F-35 programından çıkarılınca bu kez savaş gemisinde milli üretim uçakların kullanılması eğilimi oluştu. TCG Anadolu'da; bu yıl içinde kısa pistte iniş kalkış özelliğine sahip F-35B savaş uçağının yerine Bayraktar TB3 SİHA'nın konuşlandırılması için entegrasyon çalışmalarına başlanması planlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçen hafta CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında TCG Anadolu gemisi ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

'Dünyada uçak gemisine inip kalkabilecek uçak sayısı çok azdır. Uçak gemisi dediğinizde uçak gemisinin uzunluğu ve kabiliyetlerine göre dikey iniş kalkış yapabilecek, o mesafenin ne kadar kısa olacağı gibi çeşitli konularla çeşitli kabiliyetlere sahip uçakların olması gerekiyor. Bu kavram aslında çok uygun geldi. Bir jet savaş uçağının havada kalma süresini düşündüğünüzde bunlarda çok sayıda koyup çok fazla havada kalabileceğiniz gibi bir operasyonel kavram aklınıza geliyor.

ANADOLU GEMİSİNE KAÇ TANE İHA VE SİHA KONUŞLANDIRMAK MÜMKÜNDÜR?

50'den başlayıp 110'a çıkıyor. Bizim şu andaki gemimiz olarak düşünecek olursa en az 50 İHA ve SİHA'dır. Şu anda AKINCI'nın konuşlandırılabileceği bir platformdan bahsetmiyorum. Jet motorlu insansız hava aracımız şu anda maketi yok ama BAYKAR bu anlamda önemli adımlar attı. Bir taraftan TUSAŞ'ın da çalışmaları var yakında jet motorlu İHA ve SİHA'larımızla geleceğiz. Önümüzdeki seneyi bekleyin.'
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