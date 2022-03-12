Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" dedi.