Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" dedi.
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi' dedi.