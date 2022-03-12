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Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Rusya eşi görülmemiş kayıp yaşadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'da eşi görülmemiş bir kayıp yaşadığını belirten Zelenskiy, "Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Rusya eşi görülmemiş kayıp yaşadı
Ekleme: 12.03.2022 - 17:58 Güncelleme: 12.03.2022 - 18:04 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Rusya eşi görülmemiş kayıp yaşadı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da eşi görülmemiş bir kayıp yaşadığını belirten Zelenskiy, 'Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı.' ifadelerini kullandı.
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Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Rusya eşi görülmemiş kayıp yaşadı
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