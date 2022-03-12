Rusya’da deprem yaratan iddia! Putin'den iki kritik isme dair şok karar!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Savaşın 17'nci gününde de Rus kuvvetlerinin Ukrayna kentlerine yönelik bombardımanları sürüyor. Şimdiye dek 2 milyondan fazla Ukraynalı Avrupa'ya sığınırken, ülkede kalan sivillerin çoğunun sığınaklarda geçeyi geçirdiği biliniyor.Sıcak çatışmalarda ağır kayıplar verilirken Ukrayna Savunma Bakanlığı, öldürülen Rus askeri sayısının 12 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Rusya'nın tank ve zırhlı askeri araçlardan oluşan 64 kilometrelik araç konvoyu dağılarak saldırı pozisyonuna geçerken Ukrayna ordusu, kendisine katılan siviller ve paralı askerlerle birlikte saldırılara karşılık veriyor.Dünyanın gözünü diktiği savaşla ilgili ortaya atılan flaş bir iddia ise büyük yankı uyandırdı. Rus İstihbarat Teşkilatı'nın (FSB) Uluslararası İlişkiler Servisi Başkanı Sergey Orestovich ve yardımcısı Anatoly Bolyukh'un tutuklanarak ev hapsine alındığı iddia edildi. Rus gazeteci Andrey Soldatov'un aktardığı bilgiye göre tutuklama emrini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi.İddiaya göre, FSB'nin Ukrayna savaşında istihbarat konusunda büyük bir başarısızlık örneği sergilediğini düşünen Putin, bunun sorumlusu olarak Orestovich ve Bolyukh'u işaret ettiFSB'nin, Ukrayna savaşına dair kendisini yanlış bilgilendirdiğini düşünen Putin'in, iki ismin yolsuzluğa karıştığını da düşündüğü öğrenildi. FSB'nin, Ukrayna ordusunun direnişi gücünün oldukça zayıf olduğuna dair raporlar sunduğu iddia edilirken, savaşın başlamasından bu yana büyük bir direnişle Rus ordusuyla çatışmasının beklenen bir durum olmadığı da öne sürüldü.Ukrayna halkının mevcut yönetimde de mutsuz olduğu ve Rus güçlerini iyi karşılayacağına dair raporların olduğu iddialarına ülkenin neo-Nazi gruplarıyla dolu olduğu detayları da eklendi.FSB'nin bu raporlarının savaşın başladığı günden bu yana oldukça tutarsız olduğunu düşünen Putin'in oldukça öfkeli olduğu ve iki üst düzey ismi bu nedenle ev hapsine aldığı öğrenildi.