Mesaj atmayı bari becerin! CHP'li İBB'den Milli şaire büyük saygısızlık!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu adına gönderdiği mesajda Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Aksoy olarak yazılınca sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümünde bir skandala imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu adına gönderdiği mesajda Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Aksoy olarak yazılınca sosyal medyada gündem oldu.